1,5 миллиарда долларов должны колхозы Витебщины, Лукашенко отказался их списывать

Сяржук Серабро • 28/1/20 13:14 • Эканоміка

По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил 3 000 000 000 рублей долгов, единого мнения, что с ними делать, пока нет.



Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. У Лукашенко же одно жесткое требование — так или иначе, деньги должны быть возвращены:

— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, *(Лукашенко обращается к Румасу, — ред.) вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть. И каждый год - контроль программы. Чтобы люди достойно жили, растили детей,* — заявил он.

При этом глава государства отметил, что при всей макроэкономической стабильности, в экономике Беларуси проблем хватает. Поэтому долги никуда не денутся, их оставят либо у колхозов, два отсрочку еще на год, либо повесят на головные предприятия холдингов, в которые колхозы включили.

Также было предложение произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Считается, что это позволило бы автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности, и делало бы предприятия более привлекательными заемщиками. Лукашенко поручил проработать эту схему.

При этом Лукашенко заострил внимание на том, что Беларусь теряет большие деньги из-за налогового маневра в России:

— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — приводит слова главы государства на совещании по проблемам АПК Витебщины его официальный сайт.