Дело водителя, сбившего школьника на пешеходном переходе в Витебске, передали суд

Іван Дзедушкін • 28/1/20 16:18 • Здарэнні

В Витебске будут судить 60-летнего водителя, который на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего школьника, ранее об этом ДТП не сообщалось.



Наезд на пешехода произошло вечером 15 ноября прошлого года: между 18:00 и 19:00 мужчина на легковом автомобиле «Volkswagen Passat» ехал по Новооршанской улице со скоростью 40 километров в час. По мере приближения к нерегулируемому пешеходному переходу по улице Петруся Бровки, обозначенному дорожными знаками, водитель не снизил скорость, его автомобиль выехал на пешеходный переход и сбил мальчика, сообщает служба информации областной прокуратуры.

В результате наезда легковушкой школьник получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни. Мужчину, сидевшего за рулем «Volkswagen Passat» обвинили по части 2 статьи 317 УК. Прокуратура согласилась с выдвинутым обвинением, после изучения материалов дела его направили в суд.

Водитель, совершивший наезд на ребенка, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.