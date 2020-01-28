Две женщины из Городка незаконно получали пособие по уходу за престарелой родственницей, возбуждено уголовное дело

Іван Дзедушкін • 28/1/20 12:44 • Грамадства

Двух жительниц Городка обвиняют в том, что они незаконно получили от государства 2867 рублей — пособие по уходу за престарелым.



Сначала оформить пособие по уходу за престарелой родственницей пыталась 58-летняя женщина, но ей отказали, так как она работала и не попадала под необходимые критерии.

Тогда уход оформили на ее знакомую, которая работала в России, о чем не знали местные органы социальной защиты. Поступающие выплаты она отдавала 58-летней жительнице Городка.

Однако, когда пришло время оформлять пенсию, работавшая заграницей женщина предоставила в собес российскую трудовую книжку, где были указаны недавние места ее работы. Благодаря этому выяснили, что пособие по уходу жительница Городка получала в обход закона.

В итоге насчитали, что за год женщины незаконно завладели 2867 рублями. В отношении обеих жительниц Городка возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.