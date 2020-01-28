Две женщины из Городка незаконно получали пособие по уходу за престарелой родственницей, возбуждено уголовное дело
Двух жительниц Городка обвиняют в том, что они незаконно получили от государства 2867 рублей — пособие по уходу за престарелым.
Сначала оформить пособие по уходу за престарелой родственницей пыталась 58-летняя женщина, но ей отказали, так как она работала и не попадала под необходимые критерии.
Тогда уход оформили на ее знакомую, которая работала в России, о чем не знали местные органы социальной защиты. Поступающие выплаты она отдавала 58-летней жительнице Городка.
Однако, когда пришло время оформлять пенсию, работавшая заграницей женщина предоставила в собес российскую трудовую книжку, где были указаны недавние места ее работы. Благодаря этому выяснили, что пособие по уходу жительница Городка получала в обход закона.
В итоге насчитали, что за год женщины незаконно завладели 2867 рублями. В отношении обеих жительниц Городка возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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1 каментар
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28/студзень/2020 у 13:06
Как это они прозевали ай я я яй .Даже не верится обычно они за копейку ёжика до Москвы гнать будут,а здесь такое не порядок.