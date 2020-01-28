На «Нафтане» приступили к переработке норвежской нефти

• 28/1/20 16:42 • Эканоміка

Переработку норвежской нефти начали нефтехимическом комплексе в Новополоцке.
На «Нафтане» приступили к переработке норвежской нефти. Фото Ольги Корольковой / gazeta.naftan.by

– Начался технологический процесс, мы приступили к переработке. Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals. Наша задача – все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты,приводит слова генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова газета «Вестник Нафтана».

Напомним, что норвежскую нефть привезли в литовский порт Клайпеда на танкере «Breiviken». 25 января из Клайпеды отправился первый железнодорожный состав с этой нефтью, в Новополоцке его встретили 26 января.

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