На «Нафтане» приступили к переработке норвежской нефти

ННВ • 28/1/20 16:42 • Эканоміка

Переработку норвежской нефти начали нефтехимическом комплексе в Новополоцке.



– Начался технологический процесс, мы приступили к переработке. Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals. Наша задача – все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты, — приводит слова генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова газета «Вестник Нафтана».

Напомним, что норвежскую нефть привезли в литовский порт Клайпеда на танкере «Breiviken». 25 января из Клайпеды отправился первый железнодорожный состав с этой нефтью, в Новополоцке его встретили 26 января.