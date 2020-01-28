Останки предположительно солдата Вермахта обнаружены в Глубокском районе

ННВ • 28/1/20 22:02 • Грамадства

При прокладке трубопровода в деревне Мамаи Глубокского района экскаватор наткнулся на человеческие останки, рядом нашли артефакт, который помог их датировать.

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Экскаватор копал траншею неподалеку от одного из частных подворий деревни и выкопал человеческие кости. Вероятнее всего останки принадлежат военнослужащему Вермахта, потому что рядом с ними обнаружен бачек футляра для противогаза немецкого образца, сообщает газета «Веснік Глыбочыны».

По словам местных жительниц Лилии Лысой и Прасковьи Дайлиденок, в этом месте мог быть похоронен умерший в плену немецкий солдат, который отстал от своей части из-за ранения.

На место находки в деревню Мамаи выехали сотрудники Глубокского и Шарковщинского районных военных комиссариатов, а также Глубокского историко-этнографического музея, которые постараются найти больше артефактов, которые помогли бы установить личность человека, чьи останки обнаружены. В частности, немецкие военнослужащие должны были иметь металлический жетон — личный опознавательный знак — на который наносилось название части и номер военнослужащего. Половинку такого жетона оставляли на теле погибшего при захоронении. Правда, так поступали немецкие похоронные команды, а этого солдата, если верить местным жителям, похоронили уже после пленения.