Ударил палкой по голове и отнял суму — милиция распространила приметы подозреваемого в разбойном нападении в Орше. Назначено вознаграждение

Іван Дзедушкін • 28/1/20 13:29 • Здарэнні

Разбойное нападение на 54-летнюю женщину произошло в лесочке неподалеку от яслей-сада №45 на Заднепровской улице в Орше, милиция распространила приметы предполагаемого преступника.



Вечером 21 ноября прошлого года неизвестный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове палкой и отнял у нее сумку.

Возраст мужчины 20-30 лет, он среднего телосложения и ростом 170-175 сантиметров. Одет нападавший был в черную куртку и трикотажную шапку такого же цвета.

Милиция просит очевидцев этого преступления, а также всех, кто владеет какой либо информацией о личности нападавшего, обратиться по телефонам 8-0212-639303, 8-0216-51-88-26, 8-029-325-32-02 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантированно.