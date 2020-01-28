Верните долги! — Лукашенко проводит совещание по проблемам АПК Витебщины

Сяржук Серабро • 28/1/20 12:12 • Эканоміка

Во время совещания, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области, Александр Лукашенко заявил, что речи о списании долгов быть не может, деньги нужно вернуть.



При этом Лукашенко повторил свое требование о модернизации АПК Витебщины и определения спецификации сельскохозяйственного производства. Похоже, речь идет о еще большей концентрации области на мясе и молоке.

Глава государства подчеркнул, что главным в тандеме перерабатывающего предприятия и колхоза является первое. Поэтому он потребовал от местных властей довести до включенных в холдинги колхозов и совхозов объемы, которые они должны дать на переработку.

— Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги, —заявил он.

Поданные областными специалистами предложения, однако, Александр Лукашенко раскритиковал за надежду на господдержку:

— В представленных материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то мы просто напрасно потратим время! — приводит его слова официальный сайт.

Напомним, что во время визита в Витебск в ноябре прошлого года глава государства подверг острой критике идею создать в Витебской области еще одной объединяющей структуры в отрасли сельского хозяйства, и потребовал добиться эффективности уже существующих холдингов.