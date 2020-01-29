103-я ОВДБР официально стала Витебской, Минобороны принято решение о присвоении части наименования по пункту дислокации

Сяржук Серабро • 29/1/20 16:16 • Падзеі

103-я отдельная воздушно-десантная бригада стала официально носить имя Витебской, такое решение было принято Министерство обороны 14 января.



— У ветеранов ВДВ и сил спецопераций и населения Беларуси 103-я бригада давно ассоциируется как Витебская, — отмечают в Миноборы.

А наличие почетного наименования у соединения и воинской части накладывает дополнительную ответственность на военнослужащих, мотивируя к исполнению воинского долга.

В связи с этим в год 75-летия Победы и 90-летия воздушно-десантных войск было решено присвоить бригаде наименование по месту дислокации. Это идею поддержали и городские власти Витебска.

Отныне полное наименование этой части звучит как 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени бригада имени 60-летия СССР, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. А 38-й ОВДБР присвоено наименование Брестской.

Напомним, что название воздушно-десантной бригаде вернули в 2016 году.