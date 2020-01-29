Более полусотни домов в Витебске останутся без отопления и горячей воды на сутки. Есть ли ваш адрес в перечне?

ННВ • 29/1/20 14:55 • Здарэнні

Из-за аварийной ситуации в 57 домах Витебска в течение суток будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение.



В связи с необходимостью выполнения срочных работ для устранения аварийной ситуации на участке тепловой сети по улице Воинов-Интернационалистов будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление с 23:00 29 января до 22:00 30 января в ряде зданий.

В перечень отключенных объектов попадают детский сад №103, гимназия №7, три магазина и 52 жилых дома:

жилые дома и здания по проспекту Победы — № 23д (магазин), 25а (детский сад № 103), 25-2, 25-3, 27, 27-1, 27-2, 29, 29 а (гимназия № 7), 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 31, 31-1, 31-2, 33, 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49;

жилые дома и здания по улице Воинов-Интернационалистов — № 5, 7, 11а (магазин), 11, 13, 15, 19, 23, 25, 37 а, 27, 29, 30, 30-1, 30-2;

жилые дома и здания по улице Чкалова — № 44, 44-1, 48, 50 (магазин), 50-1, 50-2, 50-4, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56, 56-4.

РУП «Витебскэнерго» принимает все необходимые меры для устранения аварийной ситуации в максимально возможные короткие сроки, сообщается в телеграм-канале предприятия. Начало ремонтных работ запланировано на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей домов, подлежащих отключению.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.