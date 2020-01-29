Истлевший кошель, а в нем 19 монет Речи Посполитой — клад, найденный на лесной дороге, передали в Бегомльский музей

ННВ • 29/1/20 19:42 • Культура

Клад серебряных монет нашел на обочине лесной дороги Борисовского района Минской области Александр Наумовец. Как он поступил с находкой?



19 монет с гербом Речи Посполитой мужчина обнаружил на краю лесной дороги в прикопанном землей истлевшем старинном кошеле, который рассыпался у него в руках. Кроме монет клад содержал две фибулы, серьгу и часть перстня. Среди монет есть орт, грош и полторак.

Все эти находки Александр Наумовец передал в Бегомльский музей народной славы. По словам руководителя музея Ольги Толярёнок, найденные монеты — времен Речи Посполитой. Точней атрибутировать их можно будет после экспертизы.

Если судить по фото, опубликованному газетой «Родныя вытокі», в найденном кладе, похоже, попался орт Сигизмунда III Вазы, отчеканенный в 1622 году.