Три человека пострадали в лобовом столкновении под Полоцком — одно из авто выехало на встречку при обгоне

Іван Дзедушкін • 29/1/20 0:31 • Здарэнні

Вечером 28 января в результате ДТП, произошедшего неподалеку от деревни Чренщино Полоцкого района, пострадали три человека.



Около 21:00 20-летний водитель «Volkswagen Passat» стал совершать обгон попутного автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался во встречную легковушку «Mazda», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результат дорожно-транспортного происшествия водитель «Volkswagen» и его 24-летний пассажир, а также водитель «Mazda» получили травмы, и их пришло доставить в Новополоцкую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту аварии проводится проверка.