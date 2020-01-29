В Лепеле 19-летний парень на «Аudi» сбил пешехода

Іван Дзедушкін • 29/1/20 15:08 • Здарэнні

Утром 29 ноября по в Лепеле под колеса «Аudi 100» попала женщина, она в больнице.



Около 9:00 19-летний водитель легкового автомобиля на улице Войкова совершил наезд на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть. В результате наезда 59-летняя женщина получила травмы, и ее пришлось госпитализировать Лепельскую центральную районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.