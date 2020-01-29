В Полоцке прошел турнир по интеллектуальным играм «Славянка-2020», победили москвичи

Сяржук Серабро • 29/1/20 7:55 • Культура

На минувших выходных, 25-26 января, в Полоцком государственном университете прошли игры VII Международного турнира по интеллектуальным играм «Славянка-2020».



В этом турнире, который стал отборочным туром на Чемпионат мира по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», приняли участие 28 лучших команд из Беларуси и России.

В результате двухдневных состязаний победителем турнира стала московская команда «Разведка боём», занявшая первое место в «Что? Где? Когда?», которая и получила путевку на чемпионат. Также в Узбекистан на чемпионат отправится команда «Хронически разумные United» из Минска, признанная лучшей среди белорусских знатоков.

В командной «Своей игре» первое место заняла команда «Мираж» из Самары, а в Random-quiz — «Первая сборная из Москвы». Ночной кроссворд лучше всех разгадали игроки «Ingria Inferna» из Санкт-Петербурга.

Витебляне хорошо показали себя в игре «Децибаллы», где победу разделили между тремя командами, одной из которых стала «Штандарт» из нашего города.

Турнир «Славянка» проводится с 2008 года. Организаторами турнира в этом году выступали клуб интеллектуальных игр «Платиновая Сова» ОАО «АСБ Беларусбанк», компания «Эмпрана» (Санкт-Петербург), OOO «ПроКофе», Витебское представительство компании «Живая вода», Витебский облисполком и Полоцкий райисполком, а также Витебский областной комитет ОО «БРСМ».