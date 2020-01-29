Витебский горсовет уменьшил налог на недвижимость и земельный налог. Узнайте, насколько

Сяржук Серабро • 29/1/20 13:30 • Эканоміка

Витебский городской совет депутатов внес изменения в решение «О ставках налога на недвижимость и земельного налога». Коэффициенты, увеличивавшие эти ставки, снизили, но насколько?



Согласно этому решению теперь на территории Витебска ставки налога на недвижимость увеличиваются для организаций в 2 раза, а не в 2,5 раза, как было раньше.

Кроме того, изменен расчет повышающего коэффициента для физических лиц за недвижимость. Теперь при ее оценочной стоимости до 15 000 рублей налог будет увеличен в 1,5 раза, при стоимости от 15 000 рублей 1 копейка — в 2 раза. Раньше действовали коэффициенты от 1,8 до 2,5.

Также теперь для физических лиц налог на недвижимость, которая используется для предпринимательской деятельности, будет увеличиваться в 2 раза, вместо 2,5 раз.

Такой же коэффициент установлен для ставки земельного налога для организаций и предпринимателей.

Кроме того в решение внесен ряд изменений, уточняющих перечень организаций, для которых установлены персональные повышающие коэффициенты ставок этих налогов, либо они вообще не действуют. Также депутаты дополнили документ новым пунктом, который в 2 раза снижает ставки земельного налога для производственных унитарных предприятий общественного объединения «Белорусское общество глухих», относящихся к виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность».