Город красивый и непростой — Лукашенко о Витебске при назначении нового мэра

ННВ • 30/1/20 15:10 • Турызм

Назначая Вадима Зарянкина председателем горисполкома, Александр Лукашенко назвал Витебск уникальным городом, каких больше нет нигде в мире.



— Витебск — город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей — от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей, — сказал он, обращаясь к ному мэру города.

При этом глава государства пожелал новому градоначальнику приукрасить вверенный ему город:

— Я жду (и так там немало сделано), чтобы мы не остановили этот процесс, и Витебск был еще краше. Мне чем нравится Витебск — он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно, когда дожди, а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности!

Напомним, что предыдущий председатель горисполкома Виктор Николайкин, уходя на депутатскую должность в Палату представителей, оставил «холмистый город» с недостроенными Полоцким путепроводом и продолжением проспекта Строителей до микрорайона Билево. Эти доставшиеся в наследство проблемы придется решать новому мэру.