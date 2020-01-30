КГК: практически каждый второй дом в Витебской области возводили с приостановкой строительства и переносом сроков сдачи

ННВ • 30/1/20 19:33 • Эканоміка

Комитет госконтроля Витебской области привлек ряд должностных лиц застройщиков и подрядчиков привлечены к административной ответственности за срывы сроков сдачи жилья.



В 2019 году в области велось строительство 72 многоквартирных жилых домов, из которых 50 домов уже введены в эксплуатацию. Однако ,приостановка строительства и перенос ввода в эксплуатацию производились в отношении 34 домов — практически каждого второго дома, отмечает пресс-служба КГК. При этом по отдельным домам приостановление строительства производилось неоднократно.

Основной причиной приостановки и переноса сроков завершения строительства контролеры называют является недостаток финансирования, в том числе из-за неукомплектованности объектов участниками долевого строительства, на которую приходится почти половина случает приостановок.

При этом отдельными застройщиками надлежащая организация работы с гражданами по внесению изменений в договоры долевого строительства в части изменения срока строительства не обеспечивалась, что порождало обоснованные жалобы граждан. По результатам рассмотрения обращений дольщиков Комитетом области виновные лица застройщиков и подрядчиков привлечены к административной ответственности.

Вопрос безусловного исполнения поручений Главы государства по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в пределах нормативного срока строительства остается на контроле в Комитете государственного контроля Витебской области.