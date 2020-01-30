Новым мэром Витебска стал Вадим Зарянкин, почему Лукашенко назначил на эту должность председателя областного КГК?
На должность председателя Витебского горисполкома согласован Вадим Зарянкин, до этого он возглавлял областной Комитет госконтроля.
Вадиму Зарянкину 56 лет, он родился в деревне Бель Дубровенского района и окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работать начал в 1985 году старшим экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия Лиозненского райисполкома, а в следующем году перешел на работу в Лиозненский районый комитет ЛКСМБ. По линии комсомола он трудился до распада СССР.
С 1992 по 1995 годы был главным экономистом совхоза «Витебский» Витебского района. Потом до 1997 года — юрисконсультом, заведующим правовым сектором, заведующим отделом информации Витебского райисполкома. С июля по декабрь 1997 года – на должности заместитель директора по экономике и правовым вопросам ИПММП «Энергокомплект». После полугодичного перерыва господин Зарянкин опять попал в Витебский райисполком, где трудил специалистом, управляющим делами, заместителем председателя по экономике до 2002 года.
В 2002 году он перешел на работу в КГК, был главным специалистом, заместителем начальника управления, начальником управления контроля органов исполнительной власти и координации деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Витебской области. В марте 2011 года Зарянкина назначили первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Витебской области, а в 2014 году он возглавил областной Комитет.
Награжден нагрудным знаком «За добрасумленную працу» Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В августе прошлого года удостоен почетной грамоты Совета Министров.
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1 каментар
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30/студзень/2020 у 12:13
заодно и с продажей пионерлагеря разберется 😈 ➡