Прожектора в клубах пара: смотрите, как витебские энергетики чинят теплотрассу, пока вы спите

Сяржук Серабро • 30/1/20 2:35 • Здарэнні

В ночь с 29 на 30 января в Витебске проводился срочный ремонт участка теплотрассы возле улицы Воинов-Интернационалистов напротив областной больницы, для этого более полусотни домов пришлось временно отключить от теплоснабжения и горячей воды.



Как сообщали «ННВ», на этом участке теплосети был обнаружен дефект в трубопроводе, аварийную ситуацию решили ликвидировать пока стоит теплая погода.

Котлован, чтобы обнажить теплотрассу, выкопали заранее. А после 23:00, когда были отключены потребители, начали вырезать дефектный участок трубопровода. Это заняло около полутора часов, после чего на его место установили новый кусок трубы и начали сварочные работы.

Накануне «Витебскэнерго» предупредил потребителей, что в ряде зданий на улицах Воинов-Интернационалистов и Чкалова, а также проспекте Победы будет отсутствовать теплоснабжение и горячая вода до 22:00 30 января. В перечень отключенных, в том числе, попали в детсад, гимназия и три магазина.

Вечером 29 января температура атмосферного воздуха в Витебске начала расти и в полночь столбик термометра поднялся до +1 градуса по Цельсию.