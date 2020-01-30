ВГУ впервые возглавила женщина — Лукашенко назначил ректором университета Валентину Богатыреву

Сяржук Серабро • 30/1/20 12:39 • Адукацыя

Ректоркой Витебского государственного университета Валентина Богатырева, она сменила Алексея Егорова, который стал депутатом.



Валентине Богатыревой 43 года, она уроженка деревни Вировля Городокского района. В 1997 году она окончила Полоцкий государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2001 году – аспирантура Белорусского государственного экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». В том же году госпожа Богатырева защитила кандидатскую диссертацию «Развитие учета формирования финансовых результатов на промышленных предприятиях Республики Беларусь», а в 2014 — докторскую диссертацию на тему «Финансовое управление воспроизводством человеческого капитала: теория, методология, моделирование».

В 2017 году Богатерва становится проректором ВГУ, а на следующий год занимает должность уже первого-проректора университета.

Валентина Богатырева стала первой за всю историю ВУЗа женщиной, которая возглавила этот университет. Ее назначение на должность ректора сегодня согласовал Александр Лукашенко.