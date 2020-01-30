«Volkswagen Passat B5» сгорел в Лепельском районе. Видео

ННВ • 30/1/20 15:26 • Здарэнні

Утром 29 января в деревне Пышно Лепельского района сгорел легковой автомобиль.



В 7:03 спасатели получили сообщение о пожаре гаража. Когда на вызов приехали первые экипажи, оказалось, что горит «Volkswagen Passat B5», принадлежащий 19-летнему сельчанину.

Пожар удалось быстро ликвидировать, люди не пострадали, однако в легковушке повреждены салон и моторный отсек. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.