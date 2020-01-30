«Volkswagen Passat B5» сгорел в Лепельском районе. Видео

• 30/1/20 15:26 • Здарэнні

Утром 29 января в деревне Пышно Лепельского района сгорел легковой автомобиль.
«Volkswagen Passat B5» сгорел в Лепельском районе.. Фото МЧС

В 7:03 спасатели получили сообщение о пожаре гаража. Когда на вызов приехали первые экипажи, оказалось, что горит «Volkswagen Passat B5», принадлежащий 19-летнему сельчанину.

«Volkswagen Passat B5» сгорел в Лепельском районе.. Фото МЧС

Пожар удалось быстро ликвидировать, люди не пострадали, однако в легковушке повреждены салон и моторный отсек. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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