Легковушка влетела под фуру в Докшицком районе, смотрите, что от нее осталось

ННВ • 31/1/20 12:08 • Здарэнні

Лобовое столкновение «Mitsubishi Lancer» и «Mercedes-Benz Actros» произошло неподалеку от Бегомля в Докшицком районе, водителя легковушки деблокировали спасатели.



Легковой автомобиль и седельный тягач с полуприцепом столкнулись 31 января около 3:50. 39-летний житель Витебска, управлявший фурой, смог покинуть кабину самостоятельно, а вот 26-летний водитель легковушки оказался заблокированным в салоне покореженного авто.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли его из разбитой машины. Парень получил серьезные травмы, и его пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.