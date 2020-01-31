Продавцы витебских магазинов начали одевать медицинские маски, они боятся коронавируса?

ННВ • 31/1/20 13:28 • Здароўе

В некоторых магазинах Витебска продавцы, работающие с покупателями на кассе, начали одевать медицинские маски.



Например, в четверг, 30 января, продавщицу, работающую в медицинской маске, заметили покупатели в магазине «Евроопт», расположенном в торговом центр «Марко-Сити».

По данным Всемирной организации здравоохранения в Беларуси фактов заражения коронавирусом 2019-nCoV не зафиксировано. В Европе в целом пока установлено 11 заболевших: 5 человек во Франции, 4 — в Германии и 2 — в Италии.

От человека к человеку эта инфекция передается воздушнокапельным путем. Основные симптомы инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV – повышение температуры тела, кашель, одышка, общее недомогание.

Вакцины от этой инфекции у медиков пока нет. В целях профилактики заболевани Минздрав Беларуси рекомендует:

+избегать контактов с людьми с признаками респираторной

инфекции, а также мест массового скопления людей;

+ использовать средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские

маски, респираторы);

+ соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;

+ не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей;

соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей употреблять только достаточно термически обработанные продукты животного происхождения бутилированную или термически обработанную воду.

Что касается медицинских масок, то, по данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, белорусские компании выпускают более 100 000 масок в день. Ежедневно на торговых складах медицинских торговых предприятий страны в наличии более чем 1,5 миллиона медицинских масок от различных производителей.

Медицинские маски в Беларуси выпускают семь частных предприятий. Оду штуку можно купить по цене от 17 копеек, а упаковку из 3 или 5 масок — от 58 копеек. Среднее время использования медицинской маски — 2-3 часа.

Минздрав открыл горячую линию по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Звонки на нее принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00.

Телефон: +375 (29) 156-85-65.