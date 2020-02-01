3300 литров спиртосодержащей жидкости задержала ГАИ в Оршанском районе
Грузовик «IVECO» с 660 пятилитровыми емкостями со спиртосодержащей жидкостью без сопроводительных документов был остановлен 31 января у деревни Юрцево Оршанского района.
Всего в фургоне, которым управлял 37-летний житель Могилевской области, находилось
3300 литров спиртосодержащей жидкости. Водителя и автомобиль с продукций доставили в Оршанский РУВД для дальнейшей проверки, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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