3300 литров спиртосодержащей жидкости задержала ГАИ в Оршанском районе

• 01/2/20 19:20 • Здарэнні

Грузовик «IVECO» с 660 пятилитровыми емкостями со спиртосодержащей жидкостью без сопроводительных документов был остановлен 31 января у деревни Юрцево Оршанского района.
3300 литров спиртосодержащей жидкости задержала ГАИ в Оршанском районе. Фото ГАИ

Всего в фургоне, которым управлял 37-летний житель Могилевской области, находилось
3300 литров спиртосодержащей жидкости. Водителя и автомобиль с продукций доставили в Оршанский РУВД для дальнейшей проверки, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 