Бездомный погиб в результате пожара в подвале одной из многоэтажек Витебска

ННВ • 01/2/20 15:43 • Здарэнні

31 января во время тушения пожара в подвале многоэтажного дома на 4-й Тираспольской улице в Витебске пожарные нашли тело погибшего человека.



Вечером, в 18:53, спасатели получили сообщение о пожаре в подвале пятиэтажки. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили задымление в одном из подъездов и эвакуировали из квартиры четырех человек.

В ходе тушения пожара в секции подвала сотрудники звена газодымозащитной службы на полу обнаружили труп мужчины. Пожар спасатели ликвидировали, огнем в подвале уничтожена ветошь, поврежден утеплитель на трубах отопления, закопчены стены и перекрытия.

По данному факту продолжаются проверочные действия, причина пожара и личность погибшего устанавливаются. По предварительной информации доступ в подвал не был ограничен и туда забрался бездомный, сообщается пресс-службой МЧС.