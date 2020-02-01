Мужчину, стрелявшего в жену, задержали в Витебске. В городе вводили план «Перехват»

Іван Дзедушкін • 01/2/20 21:34 • Крымінал

Днем 1 февраля 36-летний житель Витебска выстрелил в жену, а потом покинул квартиру и скрылся. В городе был введен в действие план «Перехват».



На установление местонахождения скрывающегося стрелка были орентированы все патрули в областном центре.

— В результате поисковых мероприятий правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города, – сообщили в Первомайском РОВД Витебска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления. Женщину с ранением доставили в больницу.

Известно, что задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.