Мужчину, стрелявшего в жену, задержали в Витебске. В городе вводили план «Перехват»
Днем 1 февраля 36-летний житель Витебска выстрелил в жену, а потом покинул квартиру и скрылся. В городе был введен в действие план «Перехват».
На установление местонахождения скрывающегося стрелка были орентированы все патрули в областном центре.
— В результате поисковых мероприятий правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города, – сообщили в Первомайском РОВД Витебска.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления. Женщину с ранением доставили в больницу.
Известно, что задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.
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