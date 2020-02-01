Надеть маску, перчатки и очки, оклеить окна «скорой» пластырем — инструкция витебским медикам, при вызове к пациентам из эпиднеблагополоучной зоны
Скоро в Витебск должны вернуться около сорока студентов из Китая, медики скорой медицинской помощи получили инструкции, как выезжать на вызов к пациентам из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
При поступлении в диспетчерскую «скорой» вызовов с повышенной температурой, сотрудникам рекомендуют выяснить эпидемиологический анамнез — сведения о контактах больного с инфекционными больными, поездках в эндемичные регионы, говорится в памятке для работников СМП, которую "ННВ" прислали читатели.
Выезжающие на вызов медработники также должны выяснять эпидеманамнез и учитывать, что при поражении коронавирусом могут быть пневмонии, протекающие безсимптномно, а также при инфекции могут быть рвота и диарея.
Если пациент с температурой приехал из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, медики должны надеть ватно-марлевую маску, перчатки и очки. Маску также должен одеть водитель машины «скорой» и пациент.
Если такого пациента необходимо доставить в стационар окно из кабины в салон необходимо оклеить пластырем. После обслуживания вызова сотрудники бригады должны вымыть руки с мылом и обработать спиртосодержащей жидкостью.
А вот противочумный костюм I типа медики будут надевать только на лабораторно подтверждённые случаи коронавирусной инфекции.
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