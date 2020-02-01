Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото + видео

• 01/2/20 11:39 • Падзеі

В Витебске скоро будет соединен Полоцкий путепровод, последний пролет, находящийся над железнодорожными путями накрывают балками.
Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Балки монтируют при помощи мощного крана, эти элементы достаточно тяжелые — вес балки, которую устанавливали при корреспонденте «ННВ» составляет 28,5 тонн. Для завершения перекрытия последнего пролета над железной дорогой «Мостостроительному управлению №5» ОАО «Мостострой» потребуется еще несколько дней и второй подъемный кран.

Старый виадук снесли за шесть дней, эти работы были завершены 14 апреля. Пролеты разделяли канатной резкой, а затем разбирали.

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Полоцкий путепровод в Витебске был закрыт для движения всех видов транспорта 15 ноября 2018 года. Это сделали по настоянию прокуратуры, так как виадук давно находился в аварийном состоянии и мог обрушиться на железную дорогу.

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото Сергея Серебро

Меткі: , , , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 