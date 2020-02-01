Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками. Фото + видео

Сяржук Серабро • 01/2/20 11:39 • Падзеі

В Витебске скоро будет соединен Полоцкий путепровод, последний пролет, находящийся над железнодорожными путями накрывают балками.



Балки монтируют при помощи мощного крана, эти элементы достаточно тяжелые — вес балки, которую устанавливали при корреспонденте «ННВ» составляет 28,5 тонн. Для завершения перекрытия последнего пролета над железной дорогой «Мостостроительному управлению №5» ОАО «Мостострой» потребуется еще несколько дней и второй подъемный кран.

Старый виадук снесли за шесть дней, эти работы были завершены 14 апреля. Пролеты разделяли канатной резкой, а затем разбирали.

Полоцкий путепровод в Витебске был закрыт для движения всех видов транспорта 15 ноября 2018 года. Это сделали по настоянию прокуратуры, так как виадук давно находился в аварийном состоянии и мог обрушиться на железную дорогу.