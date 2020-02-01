Сбежавшая из дому с мужчиной 17-летняя девушка из Верхнедвиского района нашлась, они скрылись в Гродненской области
Милиция сообщила, что удалось найти 17-летнюю Яну Давыденок, которую разыскивали с начала лета.
— 30 января сыщики уголовного розыска Витебщины нашли Яну в Гродненской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, разыскиваемая передана родственникам, — сообщила пресс-секретарь МВД в Телеграме.
Еще в июне Яна Давыденок уехала в неизвестном направлении с мужчиной, который значительно старше ее. С собой она не взяла ни документов, ни мобильного телефона.
30 января милиция обнаружила пару в агрогородке Озёры Гродненской области. Беглецы жили в постройке у пожилой женщины с конца лета, со слов девушки, деньги на жизнь они получали благодаря случайным заработкам.
Несовершеннолетняя Дыавыденок передали законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД.
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