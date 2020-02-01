Сбежавшая из дому с мужчиной 17-летняя девушка из Верхнедвиского района нашлась, они скрылись в Гродненской области

Іван Дзедушкін • 01/2/20 12:56 • Здарэнні

Милиция сообщила, что удалось найти 17-летнюю Яну Давыденок, которую разыскивали с начала лета.



— 30 января сыщики уголовного розыска Витебщины нашли Яну в Гродненской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, разыскиваемая передана родственникам, — сообщила пресс-секретарь МВД в Телеграме.

Еще в июне Яна Давыденок уехала в неизвестном направлении с мужчиной, который значительно старше ее. С собой она не взяла ни документов, ни мобильного телефона.

30 января милиция обнаружила пару в агрогородке Озёры Гродненской области. Беглецы жили в постройке у пожилой женщины с конца лета, со слов девушки, деньги на жизнь они получали благодаря случайным заработкам.

Несовершеннолетняя Дыавыденок передали законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД.