Снова пострадал ключ с надписью «Віцебск» у скульптуры рыбки. Что с ним происходит?

Юрый Шэпелеў • 01/2/20 21:24 • Здарэнні

Ключ с названием города, который вернули в пасть скульптуры рыбки на набережной Двины перед приездом в Витебск Александра Лукашенко, сломан. Опять поработали вандалы?



В первый день февраля внимательные прохожие, прогуливающиеся по набережной Двины в месте впадения в неё Витьбы, обратили внимание, что символический ключ от города с надписью «Віцебск» во рту у скульптурной композиции «Рыбка» выглядит неестественно.

При ближайшем рассмотрении корреспондент «ННВ» обнаружил, что от надписи осталась только буква «В». Отколота часть ключа, в результате чего обнажился болт, при помощи которого новый ключик закрепили в пасти. Также заметно, что ключ изогнулся, вероятно к нему приложили силу.

Напомним, что ключ, изначально отлитый вместе со скульптурой, исчез еще в августе 2018 года. С тех пор рыбка стояла без ключа, а через год лишилась и горшочка с монетами. При расследовании последнего инцидента в Следственный комитет вызывали даже журналиста, обнаружившего пропажу.

Преступников ни в первом, ни во втором случае не нашли. А отремонтировать скульптуру у городских властей дошли руки лишь тогда, когда стало известно о намечающемся визите в Витебск первого лица государства.