Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске, но через приложение можно заказать машину. Как такое возможно?

• 01/2/20 12:32 • Грамадства

С 30 января в Витебске бастуют водители «Яндекс.Такси», но через приложение заказать машину можно и в городе ездят автомобили в ливреях этого сервиса с пассажирам. «ННВ» разбирались, что происходит.
Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске. Фото Сергея Серебро

Бастующие таксисты утром и вечером собираются на большой автостоянке у магазина «Евроопт» в Билево. Вечером 31 января, когда на это место приехал наш корреспондент, здесь собралось около сотни водителей.

Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске. Фото Сергея Серебро

Эти работники «Яндекс.Такси», по их словам, недовольны снижением заработков, которое произошло после того, как «Яндекс» отменил доплаты водителям, оставив низкие тарифы на перевозки.

— В августе я, чтобы собрать детей в школу, месяц жил в машине. Возил пассажиров по 14 часов в сутки, что, безусловно, сказывалось на безопасности. Но другого выхода, чтобы собрать необходимые деньги, не было! — поделился проблемой один из присутствующих.

Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске. Фото Сергея Серебро

Однако не все водители сервиса присоединились к забастовке. По подсчетам бастующих таксистов, штрейкбрехерами стали до 40% их коллег. Поэтому в Витебске по прежнему можно заказать автомобиль через приложение «Яндекс.Такси».

Автомобиль Яндекс.Такси с пассажирами во время забастовки. Фото Сергея Серебро

По словам таксистов, они не намерены прекращать забастовку до выполнения их требований, власти протестам никак не препятствуют. Следующий раз собраться на площадке в Билево бастующие водители планируют утром в понедельник.

Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске. Фото Сергея Серебро

31 января к витебским таксистам присоединились их коллеги из Орши. Там водители сервиса «Яндекс.Такси» также начали забастовку. В этом райцентре к акции присоединились около полусотни человек, сообщает сайт orsha.eu.

Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске. Фото Сергея Серебро

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      1/люты/2020 у 18:43

      Пролетариату нечего терять, кроме своих оков!!!

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