Водители Яндекс.Такси объявили забастовку в Витебске, но через приложение можно заказать машину. Как такое возможно?

Сяржук Серабро • 01/2/20 12:32 • Грамадства

С 30 января в Витебске бастуют водители «Яндекс.Такси», но через приложение заказать машину можно и в городе ездят автомобили в ливреях этого сервиса с пассажирам. «ННВ» разбирались, что происходит.



Бастующие таксисты утром и вечером собираются на большой автостоянке у магазина «Евроопт» в Билево. Вечером 31 января, когда на это место приехал наш корреспондент, здесь собралось около сотни водителей.

Эти работники «Яндекс.Такси», по их словам, недовольны снижением заработков, которое произошло после того, как «Яндекс» отменил доплаты водителям, оставив низкие тарифы на перевозки.

— В августе я, чтобы собрать детей в школу, месяц жил в машине. Возил пассажиров по 14 часов в сутки, что, безусловно, сказывалось на безопасности. Но другого выхода, чтобы собрать необходимые деньги, не было! — поделился проблемой один из присутствующих.

Однако не все водители сервиса присоединились к забастовке. По подсчетам бастующих таксистов, штрейкбрехерами стали до 40% их коллег. Поэтому в Витебске по прежнему можно заказать автомобиль через приложение «Яндекс.Такси».

По словам таксистов, они не намерены прекращать забастовку до выполнения их требований, власти протестам никак не препятствуют. Следующий раз собраться на площадке в Билево бастующие водители планируют утром в понедельник.

31 января к витебским таксистам присоединились их коллеги из Орши. Там водители сервиса «Яндекс.Такси» также начали забастовку. В этом райцентре к акции присоединились около полусотни человек, сообщает сайт orsha.eu.