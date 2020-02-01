Званый вечер у генерал-губернаторши прошел в витебском музее. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 01/2/20 20:59 • Культура

При помощи иммерсивного театра «Роздум» Витебск на один вечер вернулся в середину XIX века — в Музее истории частного коллекционирования возродили званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной.



В последний день января гостей встречала хозяйка бала со своим мужем — князем Голицыным. Сначала зрителей поводили из зала в зал, а потом они расселись по периметру и, в основном, наблюдали за происходящим.

Интерактивность спектакля, сюжет которого был построен вокруг некоей интриги между воспитанницей Голицыной и местным шляхтичем, заключалось в том, что присутствующим предлагали получить предсказание гадалки или сыграть в фанты.

Задания для фантов, впрочем, выполняли только актеры театра, а не зрители. Например, генерал-губернатор развлекал общество карточными фокусами. А вот в последнем танце принимали участие многие.

Длился званый вечер полтора часа. Зрителей на него собралось немало, а также организаторам удалось привлечь внимание практический всех витебских СМИ.