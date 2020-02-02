Более 180 000 рублей зарплаты недоплатили колхозникам в Браславском районе, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя колхоза

ННВ • 02/2/20 9:39 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении директора одного из сельхозпредприятий Браславского района, который два года занижал зарплату 150 работникам.



Красный помещик делал это для того, чтобы скрыть задолженность по выплате зарплаты и избежать привлечения к ответственности. Злоупотребления выявил Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.

при проверке сельхозпредприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур.

Выяснилось, что в 2016-2018 годах директор предприятия, которое занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур, давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы.

В результате этих указаний зарплату колхозникам занижали, причем начисленные суммы были ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством. По итогам этих трех лет 150 работникам сельхозпредприятия в сумме недоплатили более 180 000 рублей заработка.

За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в отношении директора сельхозпредприятия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 426 УК, сообщает пресс-служба КГК. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.