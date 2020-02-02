Перевозчик нелегального груза сигарет пытался откупиться от сотрудника ГАИ 260 рублями

Іван Дзедушкін • 02/2/20 13:35 • Здарэнні

В Витебске завершено расследование уголовного дела о попытке дачи взятки сотруднику ГАИ, на скамью подсудимых сядет 44-летний мужчина, пытавшийся «отмазать» жену, перевозившую сигареты.



Утром 15 ноября 2019 года сотрудники ГАИ остановили на Московском проспекте микроавтобус «Renault» с российскими номерами. В нем семейная пара перевозила партию сигарет без надлежащих документов.

Мужчина решил помочь своей супруге избежать административной ответственности за незаконную транспортировку табачной продукции и попытался предложить инспектору взятку. Когда сотрудник ГАИ отказался от мзды, мужчина оставил в патрульном автомобиле более 260 рублей в эвиваленте.

После этого милиционер задержал его и сообщил своим коллегам о произошедшем преступлении. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очную ставку между ним и инспекторам ДПС. К материалам уголовного дела приобщили диск с записями видеорегистраторов, которыми был оборудован служебный автомобиль.

В результате 44-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 431 УК — дача взятки. К нему применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В ходе расследования в отношении супруги обвиняемого выделен материал проверки для ее привлечения к административной ответственности, предусмотренной части 1 статьи 12.23 КоАП — нарушение порядка перемещения табачных изделий.