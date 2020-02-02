Сельчане в агрогородке под Миорами просят вернуть поклонный крест — его снес автомобилист

ННВ • 02/2/20 21:02 • Рэлігія

Недавно с перекрестка улиц Изварина и Дворносельской в агрогородке Подъельцы Миорского района исчез металлический поклонный крест, который установили сельчане.



В редакцию газеты «Міёрскія навіны» обратились жительницы агрогородка Мария Войскович, Даната Кукуть и Леокадия Радюк, которые обеспокоены судьбой святыни.

Этот металлический крест установили три года назад взамен обветшалого деревянного. Средства на металл, плитку, краску и новую ограду собирали все жители сала, а изготовил крест Владимир Кукуть. После установки поклонный крест освятил католический священник, затем в честь провели службу.

Районная газета со ссылкой на старшего госавтоинспектора ГАИ Миорского РОВД Александра Совейко сообщает, что сельский поклонный крест снес водитель в результате дорожно-транспортного происшествия. По факту ДТП правоохранители проводят проверку, они уже смогли установить виновника, и он обязался восстановить снесенный крест, а также навести в месте его установки прежний порядок.