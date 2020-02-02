За квартал «Белвест» смог реализовать 14,5% выпущенных токенов. Какую сумму привлекли?

Сяржук Серабро • 02/2/20 21:17 • Эканоміка

Три месяца назад впервые в мире на ICO вышло промышленное предприятие — токены выпустило витебское СООО «Белвест», занимающееся производством обуви. Каковы же итоги квартала?



Всего предприятию удалось реализовать около 14,5% выпушенных токенов: продано 6355 из 50 000 (12%) токенов номиналом 100 евро и 2768 из 13 000 (21%) токенов номиналом 5000 российских рублей.

Таким образом, за три месяца с момента выхода на ICO «Белвест» смог привлечь 635 500 евро и 13 840 000 российских рублей (примерно 195 000 евро).

Напомним, что цифровые знаки номиналом 100 евро выпущены с годовой ставкой 5,15%, а для токенов по 5000 российских рублей ставка установлена в размере 9% годовых. Срок их обращения составляет три года.

Приобретать такие токены может любое физическое лицо — резидент Республики Беларусь. Фиксированный процентный доход будет выплачиваться раз в три месяца, выводить его можно на расчетные счета или платежные карты.