За квартал «Белвест» смог реализовать 14,5% выпущенных токенов. Какую сумму привлекли?

• 02/2/20 21:17 • Эканоміка

Три месяца назад впервые в мире на ICO вышло промышленное предприятие — токены выпустило витебское СООО «Белвест», занимающееся производством обуви. Каковы же итоги квартала?
Директор СООО «Белвест» с юбилейной парой обуви. Фото Сергея Серебро

Всего предприятию удалось реализовать около 14,5% выпушенных токенов: продано 6355 из 50 000 (12%) токенов номиналом 100 евро и 2768 из 13 000 (21%) токенов номиналом 5000 российских рублей.

Таким образом, за три месяца с момента выхода на ICO «Белвест» смог привлечь 635 500 евро и 13 840 000 российских рублей (примерно 195 000 евро).

Напомним, что цифровые знаки номиналом 100 евро выпущены с годовой ставкой 5,15%, а для токенов по 5000 российских рублей ставка установлена в размере 9% годовых. Срок их обращения составляет три года.

Приобретать такие токены может любое физическое лицо — резидент Республики Беларусь. Фиксированный процентный доход будет выплачиваться раз в три месяца, выводить его можно на расчетные счета или платежные карты.

За квартал «Белвест» смог реализовать 14,5% выпущенных токенов. Какую сумму привлекли?

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    1 каментар

    1. Сяржук Серабро  
      2/люты/2020 у 21:21

      Нагадаю, што сп. Суманееў сёлета адзін з намінантаў на званне "Чалавек года Віцебска":

      Чалавек года Віцебска-2019

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