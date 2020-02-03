Два внедорожника столкнулись с автобусом и трамваем в Витебске

Іван Дзедушкін • 03/2/20 12:40 • Здарэнні

2 февраля в Витебске произошли два дорожно-транспортных происшествия в результате столкновения легковых автомобилей с общественным транспортом.



Около 16:00 на перекрестке Москвоского проспекта и улицы Короткевича 49-летний водитель внедорожника «Subaru Forester» совершил столкновение с рейсовым автобусом.

Час спустя неподалеку от дома №75 на улице Максима Горького водитель «BMW X5» выехал на трамвайную линию для разворота и столкнулся с трамваем.

В результате этих дорожно-транспортных происшествий люди не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.