Два внедорожника столкнулись с автобусом и трамваем в Витебске
2 февраля в Витебске произошли два дорожно-транспортных происшествия в результате столкновения легковых автомобилей с общественным транспортом.
Около 16:00 на перекрестке Москвоского проспекта и улицы Короткевича 49-летний водитель внедорожника «Subaru Forester» совершил столкновение с рейсовым автобусом.
Час спустя неподалеку от дома №75 на улице Максима Горького водитель «BMW X5» выехал на трамвайную линию для разворота и столкнулся с трамваем.
В результате этих дорожно-транспортных происшествий люди не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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