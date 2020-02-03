Экипаж ДПС пришел на помощь девушке, у которой произошла беда на ночной улице в Витебска. Что они сделали?

Іван Дзедушкін • 03/2/20 22:54 • Здарэнні

Не смотря на включенную «аварийку» в легковушке автоледи, никто из витебских мужчин не остановился, чтобы помочь. Вы не поверите, что сделали эти да парня в форменных тужурках на патрульном автомобиле!



Экипаж стражей дорожной милиции Витебского РОВД в составе Дмитрия Лебедева и Александра Махановского, подъезжая к пересечению улицы Терешковой и Московского проспекта, заметил стоящую на «аварийке» легковушку и мечущуюся рядом хрупкую девушку.

— Возможно нужна помощь! – рассудили они. — Давай, разворачивай, — скомандовал старший экипажа.

Находившая за рулем авто девушка поделилась своим горем с инспекторами — оказалось, что у нее отвалился глушитель. Наскоро оборудовав из подручных средств рабочее место, сотрудники ГАИ воткнули потерянную деталь на место. Убедившись в том, что авто может участвовать в дорожном движении, они попрощались с владелицей машины.

Наутро женщина выяснила, кто пришел ей на выручку, так как запомнила бортовой номер служебного авто.

— Огромное спасибо ребятам! Таких сотрудников и настоящих мужчин побольше на дорогах! — выссказала свою признательность в адрес сотрудников ГАИ растроганная заботой витеблянка, сообщает ОИиОС УВД Витебского облисполкома.

По словам словам начальника ОГАИ Витебского РОВД Алексея Кузьмина, ситуации на дороге бывают разные, но человеческое отношение никто не отменял. Поэтому своим подчиненным часто повторяет: «Если увидели автомобиль на аварийной сигнализации, не проезжайте мимо и оказывайте посильную помощь».