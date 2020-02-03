Очередная облава в Миорском районе — 40 охотников убили 3 волков

• 03/2/20 15:48 • Экалогія

Очередную облаву на волков устроили в Миорском районе в конце января, возможно, добивали остатки стаи, уничтоженной в конце прошлого года.
Волк в снайперском прицеле

29 января на облаву с флажками собралось 40 местных и приглашённых отходников. Следы волков накануне заметили егеря Дисненского лесхоза. В результате место лежки зверей в урочище Кулаки обнесли шнуром с красными флажками.

Добычей собравшихся охотников на этот раз стали три взрослые особи, сообщает газета «Міёрскія навіны». Напомним, что в декабря 2019 года в этом же районе флажками удалось окружить волчью стаю, но за ночь волчица, не побоявшаяся флажков, смогла вывести двух волков. Она несколько раз возвращалась к стае, чтобы спасти остальных, но они не решились пересечь черту.

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