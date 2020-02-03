Теплое начало февраля — в Витебске побит рекорд максимальной температуры

Сяржук Серабро • 03/2/20 14:09 • Экалогія

Очередной суточный рекорд максимальной температуры был побит в Витебске 2 февраля.



Атмосферный воздух в областном центре в этот день прогрелся до +6,6 °C, что на 0,4 °C превысило предыдущее рекордное значение, установленное в 2016 году.

Абсолютная максимальная температура, зафиксированная в Витебске в феврале составляет +10,9 °C, этот рекорд был установлен ближе к весне — 25 февраля 1990 года.