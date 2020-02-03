Только около 40 сельхозорганизаций Витебщины сохранят самостоятельность, подготовлен проект указа о развитии АПК региона

ННВ • 03/2/20 13:27 • Эканоміка

Примерно 130 предприятий АПК Витебской области войдут в 7 крупных производственных объединений, а 20 хозяйствам попытаются подыскать нового хозяина. Что еще придумали составители указа?



О проекте указа, направленного на развитие агропромышленного комплекса Витебской области в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько:

— Проект указа затрагивает и сельскохозяйственное производство, и переработку. Формируются агропромышленные объединения, а суть указа в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса, которая решается объединением — финансовое оздоровление, — рассказал министр.

По словам господина Хотько, после принятия указа в объединения, которых будет 7, войдут порядка 130 хозяйств. Всего сейчас в Витебской области на данный момент 240 хозяйств, более 40 из них сохранят самостоятельность, порядка 30 сельхозорганизаций региона проходят оздоровление по указу №399, принятому в 2018 году, также есть перечень из порядка 20 хозяйств, которым попробуют найти инвестора.

— В прошлом году в Витебскую область было направлено 500 молодых специалистов, из них 320 мужчин призывного возраста, — отметил Анатолий Хотько. Поэтому на совещании у Александра Лукашенко министр предложил заменить для них срочную службу службой в резерве. — Может он за это время создаст семью, начнет строить дом? В этот период по согласованию с нанимателем будет решать вопрос о его службе — может, какие-то краткосрочные сборы.

В Витебской области, по сведениям министра, на данный момент в сельском хозяйстве не хватает около 500 главных специалистов и специалистов среднего звена. Также он отметил, что главная мотивация для закрепления молодых специалистов на селе — это достойная заработная плата.

Напомним, что на совещании по проблемам в агропромышленном комплексе Витебской области Александр Лукашенко потребовал от хозяйств региона вернуть долги. Премьер-министр при этом сообщил, что сельхозорганизации региона задолжали 3 миллиарда рублей.