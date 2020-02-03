Уставший таксист слетел с дороги в Витебске и врезался в бетонное ограждение

Іван Дзедушкін • 03/2/20 13:57 • Здарэнні

Утром 2 февраля на улице Максима Горького автомобиль такси неподалеку от путепровода через железную дорогу свалился в кювет.



Около 9:00 в районе дома №75 41-летний водитель на легковушке «LADA Vesta» не справился с управлением и съехал в кювет, а там врезался в бетонное ограждение. Пассажиров в такси не было, сам водитель не пострадал, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что в Витебске идет забастовка одной из служб такси. В разговоре с корреспондентом «ННВ» водителя заявили, что вынуждены работать свыше 12 часов в сутки.