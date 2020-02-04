100 дней для нового мэра Витебска: чтобы вы предложили Зарянкину сделать в первую очередь?
Вадим Зарянкин был официально утвержден на должности председателя Витебского горисполкома на заседании депутатов горсовета 3 февраля. Какой наказ дали бы горожане мэру на первые 100 дней?
Виктор Николайкин возглавил Витебск в далёком 2009 году, сменив на должности председателя горисполкома Петра Дроздова. За более чем десять лет под его властью город заметно увеличился в размерах и претерпел значительные изменения. Но ряд проблем, проявившихся еще при Дроздове, так и не были решены, не говоря о том, что появились новые. Самым ярким примером этого, безусловно, служит улица Гагарина.
Председатель облисполкома Николай Шерстнев, поздравляя нового мэра со вступлением в должность, ставил перед ним либо глобальные задачи, вроде привлечения инвесторов, которые бы заполнили пустующие цеха оборонных предприятий, ковавших военную мощь СССР, либо говорил, как о первоочередной задаче, о подготовке Витебска к «Дожинкам», которые, будем с собой честными, вряд ли интересуют большинство горожан.
Также шла речь о вводе в этом году первой очереди Полоцкого путепровода, строительство большого детского сада в Билево, пишет газета «Витьбичи». Эти объекты были начаты еще при предшественнике Зарянкина, да и маловероятно, что есть возможность завершить в скором времени.
Поэтому давайте подумаем, какие конкретные проблемы в городе новый мэр объективно смог бы решить в ближайшие 100 дней после своего вступления в должность. Что нужно в Витебске сделать в первую очередь, что бы он стал комфортнее для горожан, а не для красивой картинки во время очередного фестиваля?
Оставляйте свои пожелания в комментариях к этой заметке, а через 100 дней посмотрим, прислушались ли городские власти к голосам жителей, и что у них получилось. Время пошло…
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8 каментарыяў
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4/люты/2020 у 14:21
Ну, начну.
Для начала отказ от запланированных и никому не нужных больших расходов из бюджета:
- не заменять вечный чугунный забор на ул. Фрунзе на гранитную балюстраду
- да и вообще не устранивать глоюальные работы на пл. Свободы, где запрещено зоной охраны культурного наследия. Единственное, что там можно сделать, так восстановить Николаевский собор
- не тратиться и не уродовать застройку ул. Кирова. Она тоже нахождится под охраной. Тем более, что большинство запланированного запрещено законом.
- официально отказаться от строительства ЗАГСа на пл Тысячиления. Тем более, что ЗАГС на другом берегу Двины пустует в выходные. Есть хорошие варианты на его замену, они озвучивались ранее.
- перестать уродовать ул. Ленина, сбивая балконы и заменяя архитектурные элементы на однотипную штамповку, не имеющую ничего общего с зданиями, опять же, охраняющимися государством, но изуродованными горисполкомом.
По тому, что можно сделать по безопасности в городе:
- перестать убирать пешеходные переходы
- убрать всю рекламы из центра, облагородить его. (крупная реклама, кстати, тоже запрещена в центре)
- развивать инфраструктуру для различных способов перемещения по городу (пешком, на велосипеде). Делать велодорожки на проезжей части
по экологии:
- перестать вырудать и уродовать зелень в городе
- заняться вопросом ограничения въезда в центр и платной парковки
4/люты/2020 у 14:44 1
И со скоростью в городе разобраться. Убрали на Черняховского знак "50", и получили Газель на троуаре. Или будем ждать со смертельным исходом?
Возле Первомайского РОВД вообще люди под колоёсы выходят, а там тоже убрали "50". Забыли как сбили человека, выходящего из трамвая, на Горького?
Почитайте что такое "венские остановки".
4/люты/2020 у 14:51 2
@ HighAley:
Замечательные у нас горожане!
- Что надо сделать новому меру?
- А ниче не надо! И так хорошо!
4/люты/2020 у 18:06 3
Мэр назначен Президентом, и никакой здесь горсовет вместе с шерстнёвыми роли не играет. У нас так в стране, и витебчане ничего не решают. Но все же городскому главе нужно обратить внимание на предприятия города, ведь людям нужно жить. Нужно кардинально посмотреть на систему здравоохранения города. Путепроводы тоже хорошо и их нужно делать. Конечно в городе не нужны улицы с названиями Фрунзе, Ленина, Кирова, Суворова и т.д. Наш город древний с большой историей, нашей историей. Хочется чтобы в городе был хозяин, а не красные лица с мятыми пиджаками.
4/люты/2020 у 18:14 4
@ Sergyk:
А как вы думаете, кто придумал ЗАГС строить на месте замка? Президент?
А вот в сфере здравоохранения от города мало что зависит. Только поликлиники взрослые.
Всё остальное содержится из областного бюджета.
А предприятиям надо просто не мешать работать.
А вот с мостами в городе, да, беда.
4/люты/2020 у 20:02 5
Я бы посоветовала обратить внимание на медицинскую деятельность.. Особенно на написание медицинских документов....
4/люты/2020 у 21:50 6
Анна Рылеева пісаў:
Гм... прама вось так трэба мэру кантраляваць запаўненне дакументаў медыкамі?..
4/люты/2020 у 21:53 7
Мэр пусть рассмотрит вопрос, на каком основании руководство ЖРЭТ, ЖЭУ изменяют название улиц, вывешивая аншлаги на торцах зданий, НЕ соображая при этом, на каком торце правильнее вывесить этот аншлаг и людей, ищущих конкретную улицу, при этом заводят в заблуждение. В хозяйстве города большинство непрофессиональных людей занимают должности.