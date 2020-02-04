100 дней для нового мэра Витебска: чтобы вы предложили Зарянкину сделать в первую очередь?

Сяржук Серабро • 04/2/20 13:47 • Грамадства

Вадим Зарянкин был официально утвержден на должности председателя Витебского горисполкома на заседании депутатов горсовета 3 февраля. Какой наказ дали бы горожане мэру на первые 100 дней?



Виктор Николайкин возглавил Витебск в далёком 2009 году, сменив на должности председателя горисполкома Петра Дроздова. За более чем десять лет под его властью город заметно увеличился в размерах и претерпел значительные изменения. Но ряд проблем, проявившихся еще при Дроздове, так и не были решены, не говоря о том, что появились новые. Самым ярким примером этого, безусловно, служит улица Гагарина.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев, поздравляя нового мэра со вступлением в должность, ставил перед ним либо глобальные задачи, вроде привлечения инвесторов, которые бы заполнили пустующие цеха оборонных предприятий, ковавших военную мощь СССР, либо говорил, как о первоочередной задаче, о подготовке Витебска к «Дожинкам», которые, будем с собой честными, вряд ли интересуют большинство горожан.

Также шла речь о вводе в этом году первой очереди Полоцкого путепровода, строительство большого детского сада в Билево, пишет газета «Витьбичи». Эти объекты были начаты еще при предшественнике Зарянкина, да и маловероятно, что есть возможность завершить в скором времени.

Поэтому давайте подумаем, какие конкретные проблемы в городе новый мэр объективно смог бы решить в ближайшие 100 дней после своего вступления в должность. Что нужно в Витебске сделать в первую очередь, что бы он стал комфортнее для горожан, а не для красивой картинки во время очередного фестиваля?

Оставляйте свои пожелания в комментариях к этой заметке, а через 100 дней посмотрим, прислушались ли городские власти к голосам жителей, и что у них получилось. Время пошло…