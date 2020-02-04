Избивали и делали инъекции неизвестного препарата — банда «черных риелторов» заставила ряд жителей Витебска продать жилье

Іван Дзедушкін • 04/2/20 14:36 • Крымінал

Восемь человек оставила без жилья банда «черных риелторов», орудовавшая в Витебске почти 9 лет.



Завершено расследование деятельности группы из трех мужчин — 32-летнего, 43-летнего и 48-летенго — которые с 1 мая 2010 года по 11 июня 2019 года склонили ряд жителей Витебска к продаже жилья, причем в отношении ряда потерпевших они применяли насилие. Всего по уголовному делу установлено 8 фактов противоправной деятельности обвиняемых.

Так, оду из своих жертв они избивали и внутривенно вводили неизвестные препараты. При этом от мужчины бандиты требовали продать квартиру, а деньги передать обвиняемым. В конце концов, тот продал квартиру и отдал вырученные деньги злоумышленникам.

Другого витеблянина напоили, а затем инсценировали убийство и изнасилование. Его одежду измазали кетчупом, а в руку вложили нож. Знакомую женщину злоумышленники попросили сыграть жертву сексуального насилия. Потом пришел еще один участник, который представился милиционером и потребовал деньги, якобы для того, чтобы «отмазать» от уголовного преследования. Поверившему в этот спектакль потерпевшему пришлось подписать доверенность на продажу квартиры на незнакомого человека, квартиру в итоге продали, а деньги забрали обвиняемые.

Еще одного потерпевшего — 51-летнего мужчину — «развели» при помощи мнимого клада. На его дворе инсценировали обнаружение банки с бижутерией, а потом убедили мужчину продать ее. После этого появился мнимый же владелец «ценностей» и обвинил хозяина двора в их краже. Потерпевшего избили и стали требовать от него, отдать 20 000 долларов США за украшения. Продавать квартиру, однако, мужчина наотрез отказался. Тогда ему «в зачет долга» предложили подселить квартиранта. И вместо согласия на регистрацию жильца подсунули на подпись доверенность на продажу жилья. Так и эта жертва лишилась квартиры, а деньги забрали злоумышленники

К 40-летнему витеблянину «риелторы» пришли под видом сотрудников милиции и отдела принудительного исполнения. Мужчина имел значительную задолженность по коммунальным платежам и алиментам, поэтому обвиняемым удалось уговорить его продать квартиру. Все вырученные деньги они забрали себе.

Еще четырех потерпевших обманули под предлогом оказания им помощи в продаже жилья. Людям обещали после продажи купить им более дешевое жилье, а полученную разницу вернуть. Так членам преступной группы удалось продать три квартиры и завладеть вырученными деньгами, четвертую квартиру они продать не успели, так как были задержаны.

Общий ущерб от деятельности банды «черных риелторов» составил сумму в размере более 182 000 рублей.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение по:

ч. 3 ст. 208 (вымогательство),

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество) УК.

43-летнему мужчине по:

ч. 3 ст. 208 (вымогательство),

ч. 4 ст. 209 (мошенничество),

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество),

ст. 378 (хищение личных документов) УК.

48-летнему мужчине по:

ч. 3 ст. 208 (вымогательство),

ч. 4 ст. 209 (мошенничество),

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество) УК.

Ко всем трем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест на общую сумму более 15 000 рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.