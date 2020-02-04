Семь «Кировцев» на 1,2 миллиона долларов собирается взять в лизинг Верхнедвинский маслосырзавод

Сяржук Серабро • 04/2/20 16:27 • Эканоміка

Тендер на приобретение в лизинг российский энергонасыщенных тракторов «Кировец К-742 Стандарт» или их аналогов объявило ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».



Всего маслосырзавод собирается приобрести таким образом семь тракторов, общей стоимостью 2 627 100 рублей. Техника закупается из собственных средств открытого акционерного общества, поставить трактора должны до 25 мая.

Согласно данным производителя, двигатель этого трактора способен развивать мощность 420 лошадиных сил. Трактор относится к 8-му тяговому классу, его максимальное тяговое усилие — 8000 кгс.

Отметим, что на сайте МТЗ в качестве новинки представлен трактор «Беларус-4522», который также относится 8-му тяговому класса, а благодаря двигателю «Caterpillar C13» имеет большую мощность — 466 лошадиных сил.