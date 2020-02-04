Старую башню можно купить под Оршей за 27 рублей

Сяржук Серабро • 04/2/20 22:46 • Эканоміка

На аукцион с начальной ценой в одну базовую величину выставлена кирпичная водонапорная башня, которая находится в деревне Юрцево Оршанского района.



Трехэтажное кирпичное здание башни общей площадью чуть более 45 квадратных метров было построено в 1957 году. В лот также входит артезианская скважина и право аренды на 25 лет земельного участка площадью 0,0212 гектара.

Аукцион по продаже этого объекта недвижимости состоится 5 марта в здании комитета «Витебскоблимущество» в Витебске, начало в 15:00.

Напомним, что в 2018 году жительница Лиозненского района купила похожую, но семиэтажную, башню в Зубовском сельсовете Оршанского района. Тогда ей пришлось выложить более 6500 долларов.