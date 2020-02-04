В Полоцке произошло отключение электричества из-за повреждения двух кабельных линий, потребителей подключили по резервным связям
Электрики продолжают поиск места повреждения двух кабельных линий 10 кВ в Полоцке, потребители пока подключены по резервным связям.
Отключение ряда потребителей электроэнергии в Задвинье и центральной части райцентра произошло в 13:33 из-за повреждения этих линий. Включение этих потребителей по резервным связям провела аварийно-выездная бригада Полоцкого городского района электрических сетей.
Сейчас энергетики продолжают работу по отысканию места повреждения. Восстановление электроснабжения было затруднено из-за закрытого на реконструкцию моста через Двину — поврежденные участки кабельных линий располагаются в разных частях города, которые разделяет река.
Потребителям оперативно направлялись СМС-уведомления о произошедшей ситуации, сообщается в телеграм-канале «Витебскэнерго».
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