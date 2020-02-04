Женщина погибла под колесами пикапа в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 04/2/20 12:32 • Здарэнні

В Браславском районе женщину, вышедшую на проезжую часть, сбил пикап.



ДТП произошло вечером 27 января на 29-м километре автодороги «Браслав-Поставы-Мядель». Водитель автомобиля «Mitsubishi L200» в деревне Падрукша совершил наезд на пешехода. По его словам женщина внезапно вышла на проезжую часть и попала под колеса авто.

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летняя пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.