Дефицит 18,5 миллионов рублей запланирован в бюджете Витебска на 2020 год. Куда пойдут деньги?

Сяржук Серабро • 05/2/20 14:09 • Эканоміка

Бюджет Витебска на 2020 год сформирован с дефицитом в 18 558 300 рублей, депутаты приняли его еще в канун Нового года, но опубликован документ только сейчас.



Расходы города в этом году по планам депутатов должны составить 345 157 011 рублей, а вот прогнозируемые доходы оцениваются только в 326 598 711 рублей.

Здравоохранение Витебска в 2020 году должно получить только 47 423 272 рубля, а вот на образование выделено сразу 189 303 504 рубля. Львиная часть денег предназначена детским садикам (68 167 777 рублей) и школам (108 208 549 рублей).

На транспорт город потратит 10 334 433 рубля, причем 8 051 169 рублей пойдут на электротранспорт. На жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство выделено 57 647 478 рублей, причем на строительство пойдут только 700 000 рублей, а 29 217 266 рублей — на благоустройство города, 17 342 077 рублей — на ЖКХ, 10 388 135 рублей — другие вопросы в области ЖКУ.

Культура в нынешнем году получит 6 267 120 рублей, а вот спорт и физкультура чуть не в два раза больше — 11 014 340 рублей. Еще 10 669 798 рублей выделяется на социальную политику.

Львиную долю доходов в бюджет должны составить налоги — 234 015 118 рублей. 29 101 134 рубля планируется получить от приносящей доходы деятельности. Целых 57 116 039 рублей бюджет Витебска получит в виде безвозмездных поступлений.