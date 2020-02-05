Дрон для перевозки контрабандных сигарет задержали пограничники в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 05/2/20 23:17 • Здарэнні

Два парня пытались переправить в Евросоюз партию контрабандных сигарет с помощью беспилотника, их задержали пограничники.



4 февраля тревожная группа обнаружила в Брасласком районе двух неизвестных, которые пытались переправить через границу с Латвией контрабанду. Нарушители не подчинились поганичникам и попытались удрать, однако были задержаны.

Позже пограничники нашли автомобиль «Audi A6», на котором 25-летний и 40-летний мужчины приехали к границе. У нарушителей были четыре короба с сигаретами, а также беспилотный летательный аппарат, пульт управления им и портативный тепловизор, сообщает пресс-служба ГПК.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение. Им грозит штраф до 1350 рублей по каждой из статей, впрочем, за неповиновение их могут подвергнуть и административному аресту.