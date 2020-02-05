Из чиновничьего кресла за решетку: экс-председателя Шумилинского района посадили

Іван Дзедушкін • 05/2/20 21:10 • Грамадства

Процесс над бывшим председателем Шумилинского райисполкома Александром Снаровым длился пять месяцев, сегодня ему вынесли приговор.



Напомним, что чиновника обвиняли в преступлениях, предусмотренных сразу пятью статьями уголовного кодекса: в уклонении от погашении кредита (статья 242), злоупотреблении властью (часть 2 статьи 424), превышении власти лицом занимающим ответственное положение (часть 3 статьи 426), служебный подлог с целью искажения государственной статистической отчетности (часть 2 статьи 427) и получении взятки повторно или в крупном размере (часть 2 статьи 430). Часть этих преступлений по материалам следствия, была совершена Снаровым на должности председателя райисполкома, другая часть — когда он возглавлял в Лиозненском районе колхоз «Крынки».

От обвинения в получия взятки во время суда отказался государственный обвинитель, а по остальным статьям Витебский областной суд признал Александра Снарова виновным. По совокупности его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и пятилетнему запрету занимать руководящие должности. Бывший чиновник свою вину не признал.

Александра Снарова взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора. Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.